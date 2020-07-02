'Templos'a sahip çıkmak herkesin ödevi'

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi, Zeytinlik sakinleriyle ile buluştu. Girne-Çatalköy İmar Planı’nın hayata geçirilmesi için mücadelesinde yer alan Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi, Zeytinlik sakinleriyle gece düzenledi.



Köy evinde dün gece düzenlenen gecede, açılış konuşmasının ardından, inisiyatifin çalışmalarını içeren slayt gösterisi gerçekleştirildi, 900 yıllık “Ledolea” Zeytin ağacına şiir okundu ve hastanede tedavi gören köy muhtarına video aracılığıyla “geçmiş olsun” mesajı iletildi.



İnisiyatiften yapılan açıklamada, gecede, “Betona batan Girne içinde nadir kalan Templos/Zeytinlik'e sahip çıkma görevinin sadece Zeytinlik/Templos İnisiyatifi’nin değil, buraya gönülden bağlı herkesin ödevi olduğu ve sahip çıkmanın mücadeleyle mümkün olacağı kaydedildi.

Gecede vurgulanan mesajlar şöyle:



“İnisiyatifini kullan, yeşiline, denizine ve dağlarına sahip çık... Kirlenmek istemiyorsan, kirletmeyeceksin… Yozlaşmak istemiyorsan, sorgulayacaksın…

Kaybetmek istemiyorsan, sahip çıkacaksın…

Biz Templos sakinleri bunu kişisel sorumluluk olarak kabul ettik ve doğru olanı yapmak için yola çıktık.



Doğru olanın saçılan çöplerin Belediye tarafından toplanması değil, baştan çöplerin saçılmaması olduğunu anladık.



Yeşili yok ediyoruz, ağaç yerine beton dikiyoruz bunun için de dağlarımızı deliyor, deldikçe doğanın dengesini bozuyoruz.



Denizlerimiz artık bizim değil. Sahillerimiz, büyük oteller tarafından işgal edilmiş… yüzdüğümüz sular artırmalar ile kirletilmiştir. Serinlemek için girdiğimiz denizden hasta çıkıyoruz…



Kimileri İmar planını delme gayretinde… Deldirmeyiz.

Mücadelemiz çevreye ve köyümüze olan hassasiyetimiz hiç azalmadan devam edecek ve yeni projelerde yeniden buluşacağız.

Herkesi yurduna sahip çıkmaya, göreve davet ediyoruz.”