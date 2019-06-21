‘Temizlik İhalesi, Rekabet Kurulu’na takıldı

Ayşe GÜLER

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) Temizlik İhalesi, ihaleyi kazandığı açıklanan işletmenin, şartnamenin 20. maddesine uygun teklif vermediği gerekçesiyle Rekabet Kurulu’na takıldı.

Kurul, Merkezi İhale Komisyonu’nun verdiği kararın iptaline onay verdi.

Verilen karar, taraflara bildirildi, Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan bir ihale daha iptal edildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt, Rekabet Kurulu kararı sonrasında ilgili tarafların bilgilendirildiğini, yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti.

Karar oybirliği ile…

Resmi Gazete’de de yayımlanan karar, oybirliğiyle alındı.

Karara, Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, Üyeler Meliz Özkıraç, Avukat Sezi Sıdal, Kubilay Sepetcioğlu, Doç. Dr. Figen Yeşilada imza koydu.

Başvuru sahibinin Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi'ne 23 Mayıs’ta yatırdığı 175 TL’nin de iadesine karar verildi.

75 içinde YİM’e gidilebilir…

Rekabet Kurulu kararında; kararın bildirilmesinden itibaren 75 gün içerisinde Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava yolu açık olduğu ifade edildi…

Kararda ayrıca yapılan uygulamalar ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu’nun bir rapor hazırlayarak, 31 Temmuz’a kadar Rekabet Kurul’una sunması da istendi.

Talaykurt: “Yeniden ihaleye çıkılacak”

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt, Rekabet Kurulu kararı sonrasında ilgili tarafların bilgilendirildiğini, yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti.

Talaykurt, yasal olarak Rekabet Kurulu’nun verdiği kararlara uymak zorunda olduklarını da dile getirdi.