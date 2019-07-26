Teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da, geçtiğimiz gün geçiş kapısında hareketlerinden şüphelenilen ve tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde bulunan zanlı A.Ö., teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, A.Ö.’nün 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.00’da Lokmacı Geçiş Kapısında giriş yaptığını ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında tasarrufunda 798 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirten Sevinç, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)