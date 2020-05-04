Teminata bağlandılar

Alevkayası’nda izinsiz kazı yaptıkları sırada buldukları eski eserleri tasarruflarına geçirmekle suçlanan S.Ç, ÖA, Ö.B, L.B, M.İ, ve E.A. bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır olmalarının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlıların 10’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Neler yaşandı