Teminata bağlandılar

Mağusa’da alacak verecek yüzünden sokak ortasında tartışan iki kişi Mohammaed Kassab’ın yüzünü cam parçası ile yaraladılar. Şikâyetin ardından tespit edilen zanlılar T.S.T.Q, ve T.K.M.K., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı.

Öztürk 2 Nisan 2020 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Mağusa’da Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan Özgür apartmanı önünde zanlılar aralarında alacak verecek meselesi olduğu gerekçesi ile tartıştığı Lefkoşa’da sakin Mohammaed Kassab’ın yüzünün sağ kısmına tasarruflarında bulunan cam parçası ile vurup adı edilenin yüzünün sağ kısmının kesilmesine neden olarak yaraladığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlıların tutuklandığını ve aleyhlerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminat bağlamasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.