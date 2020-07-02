Temaslı 2 kişi, hastanede

Gemi ile gelen ve test sonucu pozitif çıkan vaka ile temaslı olduğu söylenen 2 kişi tedbir amaçlı karantina merkezine kaldırıldı.

Karantina merkezine alınan iki kişinin, dünkü testleri pozitif çıkan ancak doğrulama amaçlı yapılan PCR test sonucu henüz çıkmayan kişilerin temaslılar olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre karantina merkezine götürülen iki vakanın öksürük ve ateş gibi belirtileri var, ancak henüz ‘kesin’ bir tespit olmadığı da belirtiliyor.

1 kişi daha getirilecek

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karantinada tutulan bir kişi daha, temas nedeniyle tedbir amaçlı LDH’ye sevk edilecek.