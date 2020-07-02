Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Temaslı 2 kişi, hastanede
Temaslı 2 kişi, hastanede

Temaslı 2 kişi, hastanede

Gemi ile gelen ve test sonucu pozitif çıkan vaka ile temaslı olduğu söylenen 2 kişi tedbir amaçlı karantina merkezine kaldırıldı.

A+A-

Gemi ile gelen ve test sonucu pozitif çıkan vaka ile temaslı olduğu söylenen 2 kişi tedbir amaçlı karantina merkezine kaldırıldı.

Karantina merkezine alınan iki kişinin, dünkü testleri pozitif çıkan ancak doğrulama amaçlı yapılan PCR test sonucu henüz çıkmayan kişilerin temaslılar olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre karantina merkezine götürülen iki vakanın öksürük ve ateş gibi belirtileri var, ancak henüz ‘kesin’ bir tespit olmadığı da belirtiliyor.

1 kişi daha getirilecek

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karantinada tutulan bir kişi daha, temas nedeniyle tedbir amaçlı LDH’ye sevk edilecek.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Yolcular gözetim altında tutuluyorYolcular gözetim altında tutuluyorTürk Hava Yolları uçağıyla bu sabah 04.00 sıralarında ülkeye gelen 150 yolcu, PCR testlerinin sonuçları açıklanana kadar karantina otelinde gözetim altına alındı.
Pilli, pozitif vakayı doğruladı, 803 testten 434'ü sonuçlanabildiPilli, pozitif vakayı doğruladı, 803 testten 434'ü sonuçlanabildi
YENİDÜZEN TÜM GELİŞMELERİ İZLEDİYENİDÜZEN TÜM GELİŞMELERİ İZLEDİSabah 02.00'den itibaren YENİDÜZEN HABER MERKEZİ tüm gelişmeleri Ercan'da ve Girne Limanı'nda yerinde izledi