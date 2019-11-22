‘Telefonu pahalı sattı’ diye, pos cihazını kırdı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sarpkan isimli telefon mağazasından almış olduğu telefonun fiyatının düşmesi üzerine daha sonra mağazaya gidip farkını iade edilmesini talep edip zanlı L.S tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olguları aktardı. Polis, 20.11.2019 tarihinde Dereboyu’nda faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Güler Beyar Soykır’ın yaptığı Turkcell isimli telefon dükkanında müşteri olarak bulunan Gönyeli’de sakin zanlı L.S’nin almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerinde bulunan 240 dolar değerindeki pos cihazını kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatıp, kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve kalacağını beyan ettiğin ikamet adresinden dışarıya çıkarken izin almasına emir verdi.