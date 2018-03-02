Telefon borçları için son tarih 15 Mart

Telekomünikasyon Dairesi, telefon borcu olan abonelerin borçlarını en geç 15 Mart’a kadar kapatmaları uyarısında bulundu.

Daireden yapılan duyuruda, 2017 sonu itibarıyla hesapları kapatılmayan ve açık hesabı bulunan abonelerin telefon ve data hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.

Duyuruda, Daireye 6 ay ve üzerinde borcu olanların hatlarının kapatılacağı ve aboneliklerinin sonlandırılacağı bilgisi de verildi.