TEL-SEN : “Hükümet, elini halkının özellikle de çalışanın cebine atmıştır”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, yazılı açıklamasında, ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını da vurguladı ve “zam şampiyonu” olduğunu ileri sürdüğü hükümetin dövizdeki dalgalanmaya bulduğu çözümün çalışanın cebine elini uzatmak olduğunu görmenin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Dar gelirli, emekli, memur, öğrenci, asgari ücretli vatandaşın alım gücünü dibe vurdurduğunu savunduğu hükümetin halkını göç etmeye zorladığını söyleyen Soysan, “Gelecek korkusu ile göç bir o kadar daha ön plana çıkmakta yaşanan bu dramatik ekonomik çöküş aileleri dağılma noktasına getirmektedir” dedi.

Soysan, “Döviz borcu olan halk katlanarak büyüyen borcuna çözüm beklerken, okul parası döviz olan öğrenciler okul parasının ödenemeyeceği ve eğitim durumlarının aksayacağı endişesini yaşar ve çözüm beklerken, fırsatçılığın stokçuluğun doruğa ulaşıldığı noktada çözümü, denetimi beklerken, hükümet edenler gözünü halkının kazancına dikerek ancak da elini halkının cebine atarak çözümü bulmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Ek mesai düzenlenmesini kabul etmiyoruz”

Hükümetin tasarruf tedbirleri arasında açıkladığı ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Soysan, şunları savundu:

“Tasarruf tedbirleri her akla geldiğinde sadece çalışanın kazancına müdahale etmeyi düşünenleri geçmişte birlikte kınadığımız, birlikte protesto ettiğimiz insanların, şimdi hükümette ayni uygulamaları yapmaları iki yüzlülüktür. Göreve geldiği günden bu yana beklenen çalışmaları yapamayan, yaşanan döviz krizi sebebiyle önlem almayı beceremeyen, halkının döviz krizini az hasarla atlatabilmesi yönünde hiçbir beceriyi ortaya koyamayan halkının kazancına göz diken, çalışanın cebine el uzatan, hükümetten hiçbir beklentimiz kalmamıştır.”