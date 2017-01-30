HP 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı



Halkın Partisi’nin (HP) 1. Olağanüstü Kongresi dün yapıldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın başkanlık için tek aday olduğu kongrede, Parti Meclisi seçildi ve bazı tüzük değişikliklerine gidildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda saat 12.00’de başlayan kongrede, ilk olarak şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay konuşma yaptı.



Özersay: “Yozlaşma toplumun değişik kesimlerine sirayet etti”



Özersay, konuşmasına geçtiğimiz dönemde partiye hizmet verenlere teşekkür ederek başladı.

Çözüme ulaşmak için sorunları doğru saptamak gerektiğini ifade eden Özersay, Kıbrıs Türk siyasi yaşamının yozlaştığını dile getirdi.

Yıllanmış siyasilerin ve siyasi partilerin bugüne kadar bununla yüzleştiğinin ya da bunun üstesinden gelmek için önlem aldığının söylenemeyeceğini kaydeden Özersay, bu yozlaşmanın sendikalardan sivil toplum örgütlerine, toplumun değişik kesimlerine sirayet ettiğini dile getirdi.

HP olarak bu tespiti yaparak yola çıktıklarını dile getiren Özersay, bu kısır döngünün kırılması için toplumsal irade ve alternatif bir siyasal harekete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Halkın da bu düzenin devamından yana olmadığını; bunun son yıllardaki seçim sonuçlarından görülebileceğini dile getiren Özersay, halkın toplumsal değişim talep ettiğini, HP’nin de bu görevi yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

