Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 2 bin 214 testin sonucunda iki yeni koronavirüs vakasına rastlandı ve toplam sayı da 939’a yükseldi. Hastaların tedavisinde ilk kez ECMO yöntemi kullanıldı.

Kıbrıs’ın güneyindeki “Mağusa Devlet Hastanesi’nde” tedavi gören 6 kişi, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ise 3 hastanın bulunduğunu belirten gazete, korona sebebiyle ağır zatürre geçiren 29 yaşındaki bir kadının durumunun ise, ilk kez uygulanan ECMO yöntemi (kalp ve akciğer yetmezliğinde kullanılan ve bu organların görevini üstlenen makine) sayesinde iyiye gittiğini aktardı.