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TDP'den de UBP'ye "HAYIR"

TDP'den de UBP'ye "HAYIR"

TDP: UBP ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirilmeyecek

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Toplumcu Demokrasi Partisi, Genişletilmiş MYK’sı toplanarak UBP ile hükümet görüşmesi gerçekleştirilmemesi yönünde karar üretti. TDP Başkanı Cemal Özyiğit konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:  Az önce tamamlanan Genişletilmiş MYK toplantımızda almış olduğumuz Parti Meclisi'ne tavsiye kararı aşağıdaki gibidir. 
Halkımıza hayırlı olsun. "Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir."

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