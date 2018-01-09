TDP'den de UBP'ye "HAYIR"

Toplumcu Demokrasi Partisi, Genişletilmiş MYK’sı toplanarak UBP ile hükümet görüşmesi gerçekleştirilmemesi yönünde karar üretti. TDP Başkanı Cemal Özyiğit konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Az önce tamamlanan Genişletilmiş MYK toplantımızda almış olduğumuz Parti Meclisi'ne tavsiye kararı aşağıdaki gibidir.

Halkımıza hayırlı olsun. "Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir."