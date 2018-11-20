TDP’de tek aday Özyiğit

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 6. Olağan Kurultayı 25 Kasım Pazar günü yapılıyor.

"Yurdumuz İçin Çalışıp, Barışa Hazırlanıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek TDP kurultayı, saat 11.00’da, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alacak.

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katılacağı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Divan Başkanlığını Gülsen Bozkurt'un yapacağı kurultayda ayrıca, Faaliyet ve Mali Rapor da üyelerin onayına sunulacak.