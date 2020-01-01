Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti

Hong Kong ile Çin arasında altı ayı aşkın süredir devam eden demokrasi mücadelesi sürerken Pekin yönetimi, "iki sistem tek devlet" modeli konusunda Tayvan ile de sorunlar yaşamaya başladı.

Başkanlık seçimlerinin 11 Ocak'ta düzenleneceği adada Başkan Tsai Ing-wen Pekin'in önerdiği bu sistemin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"Bu sistemin mümkün olmadığını Hong Kong halkı bize gösterdi diyen Tsai, Çin hükümetinin gücünü kötüye kullanması nedeniyle sitemin güvenilirliğini yitirdiğini ifade etti.

Hükümetinin uygulamaya sokacağı yeni bir mekanizma sayesinde özgürlük ve demokrasinin korunacağını vaat eden Tsai, yeni yıl konuşmasında da Tayvan'ın egemenliğini savunacağı sözünü vermişti.

Salı günü Tayvan parlamentosu Çin’in 'sızma girişimlerine' karşı bir yasayı oylayarak kabul etmişti. Tayvan Başkanı Tsai ise bu yasanın ülke demokrasisini koruyacağını ve Çin ile ticari ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Pekin yönetimi, Tsai ve partisi Demokrat Parti'yi adaya resmi olarak bağımsızlığını kazandırma girişimlerinde bulunmakla suçluyor ve böylesi bir durumda savaşla tehdit ediyor.

Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu ileri sürüyor. Çin ile statükonun tek taraflı olarak bozulamayacağını belirten Tsai bağımsızlık için girişimlerde bulunduğunu reddediyor.

Çin'de Mao Zedong'un 1949 yılında iktidara gelmesiyle sonuçlanan iç savaşta komünistlere yenilen milliyetçiler Tayvan adasına kaçmıştı. Her ne kadar iki taraf arasında iş, kültürel ve kişisel açılardan yakın ilişkiler bulunsa da demokratik özelliğini vurgulayan Tayvan "Tek Çin" altında Pekin tarafından yönetilmeye sıcak bakmıyor.