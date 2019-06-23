Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş'a yönelik olarak "Las Vegas olacak" söylemini kullanmadığını belirtti, Demirören Haber Ajansı'nı yalanladı.



Bakanlar Kurulu'nun "Maraş'ta envanter sayımı yapılacak" kararı sonrasında Başbakan Ersin Tatar, 19 Haziran'da DHA' ya konuşmuştu.

"DHA'ya özel açıklamalar" olarak Türkiye medyasına da taşınan haberde Tatar'ın ağzından şu ifadelere yer verilmişti:

"Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır. Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır."



Tatar, bu kez Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, “Benim ağzımdan Las Vegas kelimesi çıkmadı ayaklarım yere basıyor” diyerek Maraş konusunda hükümetin attığı adımlara işaret etti, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın aksine "Maraş’ın Türk yönetiminde açılacağı" vurgusunu yaptı.



BM Güvenlik Konseyi’nin 11 Mayıs 1984 tarih ve 550 sayılı kararında, “Maraş; 1974’teki yasal sahipleri ve sakinleri dışında yerleşime açılamaz” ifadesi yer alıyor.



Ayrıca aynı kararda Maraş’ın “Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi” de belirtiliyor.



Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş'a yönelik "uluslararası hukuk çerçevesinde adımlar atılacağını" iddia etmişti.

“AĞZIMDAN LAS VEGAS KELİMESİ ÇIKMADI”

Maraş konusunda atılan adımlara dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı’nın Bakanlar Kurulu sonrası bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı.

Olayın basında biraz magazinsel olarak farklı yansıtıldığını belirten Tatar, “Benim ağzımdan LasVegas kelimesi çıkmadı ayaklarım yere basıyor” dedi.

“MARAŞ KKTC TOPRAĞI”

Tatar şöyle devam etti:

“Bu bir projedir ve Türkiye ile de görüşülmüştür. Maraş KKTC toprakları içindedir. Onu orda bekleyip koruyan da bizim güvenlik güçlerimizdir. Ama KKTC’nin kapasitesi buna yeterli olmadığı için bekletilmiştir. Son 50 senedir görüşmelerde bir gelişme olursa bunun pazarlık unsuru olarak tutulabileceği düşünülmüştür. Gelinen aşamada ufukta herhangi bir anlaşma görülmüyor. Rum tarafı tek taraflı olarak adanın etrafındaki milyarlarca dolarlık petrol ve gaz rezervleri için uluslararası hukuka, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına her şeye aykırı olarak anlaşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı da ‘ bekleyin görüşmelerden ne çıkacak bakalım sonra yaparsınız yada en azından ortak işbirliği yapalım’ dedi ama olumlu cevap alamadı. Rumlar bu şekilde Kıbrıs Türkünü yok sayıyorlarsa ‘biz de artık politika değişikliğine gideriz’ diyoruz.”

Cumhurbaşkanının haberi olmaması konusunu da değerlendiren Tatar, “Cumhurbaşkanı görüşmelerin yürütülmesi için seçilmiş bir kişidir. Biz hükümetiz dolayısıyla yönetim için bir takım çalışmalar içerisinde olabiliriz” dedi.

“ENVANTER ÇALIŞMASI”

Maraş için ilk başta bir envanter çalışması yapılacağını vurgulayan Tatar, Maraş’ta binlerce dönüm vakıf arazisi bulunduğunu, Osmanlı zamanından kalan Türk arazileri olduğunu belirterek, “Bunlar bizden çalınmıştır. Adamlar üzerine inşaat yaptığı için hak iddia ediyorlar” şeklinde konuştu.

Avrupa mahkemelerine kadar giden bazı ihtilaflar bulunduğuna işaret eden Tatar, bunların netleşmesi gerektiğini söyledi.

“Türk yönetiminde açılacak”

Tatar, “Bizim projemiz Maraş’ın Türk yönetiminde açılmasıdır. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda bu takvimlendirilecek. İlk önce envanter çalışması yapılacak. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da oradaki hak sahiplerinden başvuru kabul etmesi veya mal sahiplerinin oraya gelip yatırımlarını tekrar canlandırılmaları Türk yönetiminde olacak. Yani burası Türk yönetiminde açılacak ve yatırımlar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Tatar uzmanların envanter çalışması yapacağını ve tapuların derinlemesine araştırılıp, hissedarların da belirlenerek yol haritası çizileceğini söyledi.