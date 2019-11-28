Tatar Londra yolcusu

Başbakan Ersin Tatar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bu akşam 19:45’de (Kıbrıs saati) Londra’ya gitmek üzere Strazburg’dan ayrılacak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. Ayrıca TC Londra Büyükelçisi ile de görüşecek olan Başbakan Tatar çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulunarak bir basın toplantısı da düzenleyecek.

Tatar, Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından 30 Kasım 2019 Cumartesi günü yurda dönecek.