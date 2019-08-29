Tatar: “KIB-TEK’in oradan buradan alacağını Maliye ödeyemez”

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ile olağan haftalık görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, EL-SEN’in eylemi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nın elektriğini kesmesine ilişkin de konuştu.

“Biz bunun ancak karşılıklı görüşmelerle neticelenebileceğini söylüyoruz” diyen Tatar, Maliye Bakanı’ndan karşılıklı hesaplaşmalarda, Maliye’nin KIB-TEK’e vereceği olmadığı yönünde bir bilgi aldığını söyledi.

Tahsilatın %10’unun KDV olduğunu belirten Tatar, bunun da KIB-TEK’in kasasında olduğunu savundu.

Kurumların, belediyelerin borcunun, o kurumlara ait olduğunu söyleyen Tatar, “o Kadar farklı düzenlemeler var ki bir alacak olabilir ama bunun sorumlusu Maliye değildir” dedi.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

Bir sıkıntının olduğunu muhakkak ben de biliyorum ki Elektrik Kurumu’nun alacağı vardır ve tahsil edemediği için faizler de binmiştir ama Elektrik Kurumu’nun şuradan buradan alacağı parayı Maliye Bakanlığı ödeme yetkisine haiz değildir.

Ama meseleyi buraya kadar getirme niyetinde olduklarını görüyoruz. Ben karşılıklı oturup çözmeden yanayım.

Milyar TL bütçe açığı var bu açığı azalmaya çalışıyoruz. Bu borçlar yeniden yapılandırmalarla zaman içerisinde halledilebilir.

Bu şekilde memleketi germeğe, sıkıntı var her şey aksaya bilir görüntüsü vermeye bana göre gerek yok. Her şey uzlaşı ile çözülmeli diye düşünüyorum”.