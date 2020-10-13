Tatar, Ataoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, DP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, DP’nin her zaman yakın oldukları bir parti olduğuna işaret etti, DP’lilere seslendi, destek istedi.

Önümüzdeki hafta katılımın daha yüksek olmasını temennisini de belirten Tatar, DP’ye teşekkür etti, Serdar Denktaş’ın da adayları olarak demokrasi örneği sergilediği görüşünü belirtti.

Tatar, “DP kendi değerlendirmesini yapacaktır” dedi.