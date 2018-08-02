Taşkent Kooperatifi’nde sabırlar tükendi

Halil HEPŞEN

Taşkent Kooperatifi mağdurları dün akşam kooperatif binası önünde toplanarak mevduatlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylem sırasında mağdurlar yetkililerin kendilerine mevduatlarının ödeneceği yönünde söz vermesine rağmen halen daha herhangi bir ödeme almadıklarını ve ne zaman da alacaklarının belli olmadığını ifade ettiler.

Birikimlerini kooperatifte yaşanan yolsuzlukla mevduatlarını kaybeden mağdurlar bu duruma yol açan görevlinin mahkemece tutuksuz yargılanmasının da ciddi bir adaletsizlik olduğunu iddia ettiler.

Yetkililerin bir an önce kendilerine verdiği sözleri tutmasını beklediklerini anlatan mağdurlar, konunun ciddi bir şekilde belirsizliğe sürüklendiğini ve şu an itibarıyla çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını sözlerine eklediler.

Pazartesi günü polis müdürlüğüne gidecekler

Taşkent Kooperatifi Mağdurları yaşanan belirsizliği asla kabul etmeyeceklerini vurgulayarak mücadelelerini Lefkoşa’da sürdürme kararı aldıklarını ifade ettiler. Pazartesi günü mağdurlar Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek kooperatifte yaşanan olaylarla ilgili son durum hakkında bilgi isteyeceklerini de açıkladılar.

Özyıldırım: “ Yönetim Kurulu olarak ciddi mağduriyet yaşıyoruz”

Eylem sırasında Yenidüzen’e bir açıklamada bulunan Taşkent Kooperatifi Kredi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım, göreve 2016 Kasım ayında geldiklerini ve kooperatifin yönetimini 624 Bin TL’lik mevduat ile devraldıklarını söyledi.

Mukayyitliği yönetim olarak hesaplarda gördükleri tutarsızlık sonucu kendileri tarafından yazılı olarak acil denetlemeye çağırdığını vurgulayan Özyıldırım kendilerinin seçildiği genel kurul öncesinde mukayyitlik tarafından yapılan denetlemede eksik evrakların ve senetlerin olduğu tespit edildiğini ve bunun kendilerinden gizlenerek genel kurul yapıldığını anlattı.

Yapılan denetlemenin ilk gününün sonunda 460 Bin TL hesaplarda açık çıkması üzerine kooperatif sekreterinin babasının ve kocasının taşınır taşınmaz mallarına el konularak polis tarafından kendisine dava okunduğunu ve ardından da serbest kaldığını söyleyen Özyıldırım kooperatif sekreterinin görevden alındığını ve denetimin sonucunda da 3 Milyon TL’ye yakın bir miktarda hesaplarda açık çıktığını belirtti.

Başsavcılık çelişkili mevduatların ödenmesini sakıncalı buldu

Ortaya çıkan bu mağduriyetin nasıl giderileceği ile ilgili başbakanlıkta başbakan ile görüştüklerini ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan 2 Milyon 500 Bin TL talep ettiklerini anlatan Özyıldırım, mağdurlara ödemelerini gerçekleştirebilmek için Başsavcılıktan yazılı görüş istediklerini, Başsavcılıktan gelen görüşe göre de başsavcılığın çelişkili mevduatların ödenmesinin sakıncalı bulduğunu ve bu yüzden çelişkili hesapları ödeyemediklerini sözlerine ekledi.

Mağdurlar ne dedi? Mağdurlar ne dedi? Mağdurlar ne dedi?

Mübeccel Çakıcı Soyçelik: “Ellerinde maskara olduk”

“Ben şehit çocuğuyum. Bana şehit çocuğuyum diye verdikleri arsayı sattım ve son zamanım için yattırttım. Benim o param kayboldu. Buradakiler bizi zevkler para yok diye oraya yolarlar oradakiler zevkler bizi . Başbakan dedi 1 aya kadar ödenecek, kaç ay geçti bir haber yok. Hepsi bizi kandırırlar. Masgara olduk ellerinde”

Mustafa Çakıcı Soy: “ Hiçbir şey yapamaz duruma soktular bizi”

“Arsa sattık yattırdık buraya, ilerde çocuklarımıza bulunsun diye. Benim maaşım 3 Bin 500 TL’dir. Bin 500 Lira araba taksiti veririm. Bin Lira da çocuğun okuluna veririm. Etti 2 Bin 500, geriye kaldı Bin lira ben bununla nasıl geçineceğim. Ben bu parayı arsamı satıp yatırdım ki faizi ile de idare edebileyim. Şimdi bunlar para vermez. Gelirim buraya dilenirim verin 5 Bin Lira da yatırayım çocuğumun okunla diye. Napayım? Alayım çocuğumu okuldan. Bizi böyle bir hale soktular.”

Arif Çocuk: “Bir kola çalan hemen tutuklanır bu paraları kaybeden?”

“Bu şehit ailelerinin hepimizin paraları kayboldu. Bir buçuk sene oldu kimse bu paraları ortaya çıkaramadı. Başbakan muhtara söz verdi ödenecek, gene ödenmedi. Mukayyitlik geldi temizdir diye bu insanlara devretti yönetimi 6 ay sonra battı. Esas hırsızlar Mukayyitliğin içindedir. Biz hırsızların yakalanmasını isteriz. Devlet artık bu işe el atması gerekir.”

Nesrin Karataç: “Çocuğumun ev parasını yatırdım, ev bitti para yok”

“Şimdi ben buraya çocuğumun ev parasını yattırdım sterlin olarak ev alacaydık. Ev bitmedi, bitene kadar dedik ki yatıralım buraya. Ev bitti bu sefer de parayı alamadık ve çocuğum evini alamadı.”

Kemal Başat: “Mevcut yönetim yeterli gayreti göstermiyor ”

“Mevcut yönetim de 2 yıldır görevde ama bütün suçu eski yönetime, merkez mukayyitliğine, bir kişinin üstüne yüklemeye çalışırlar. Ama bu mevcut yönetim da göreve geldikten sonra mevcut parayı da bittirdiler.Hiçbir borcu tahsil etmeye çalışmazlar. Her gün bu kooperatifin kapısı açılır kapanır şaka gibi hiçbir borçludan alacaklarını talep etmezler. Burada da parası olan insanlar mağdur bir şekilde mahkeme sürecini bekleyecekler. Eğer yapamayacaklarsa onlar da çekilsin ve kayyum atansın.”

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