"Tasarruf yukarıdan başlamalı"

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yaptığı açıklamada, "18 Ağustos'da sağlık ve gümrükte yapılan eylem nedeniyle bazı sorunlar çıkmıştır.Bunun üzerine Bakanlar Kurulu 5 sendikayı çağırarak, ne gibi çözümler üretilebileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu. Geri adım atmayacağımızı ve seferberlik ilan edenlerin önce kendilerinden başlamaları gerektiğini söyledik. Bunun üzerine bir çalışma daha yapıldığını söylediler" sözlerine vurgu yaptı..

Kabul edemeyeceğimizi söyledik

Hükümetin asgari ücret üzerinden saat başı çarpı 2 olarak ek mesai ödemeyi tasarladıklarını ve bu konuda yasa gücünde kararname geçirdiklerini ifade eden Metin Atan, " Bunu kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bunun üzerine daha iyi bir çalışma yaptıklarını söylediler. Bizlere 47-2000 sonrası olanlara 22 TL, ondan önce çalışanlara da 30 TL gibi bir ücret verebileceklerini söylediler. Biz bunu kesinlikle kabul etmedik. Onların yapabileceği hiçbir şey olmadığını ve elimizi taşın altına koymamız gerektiğini söylediler. Biz her zaman taşın altına elimizi koyuyoruz fakat herşeyin çalışan tarafından, halk tarafından beklenildiğini, bunun böyle adaletli olmadığını izah ettik" diye konuştu.