Tasarıya oy birliği…

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresini uzatmayı öngören tasarıyı oy birliğiyle onayladı.

Tasarı, 18 Aralık Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Komite dün sabah UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplandı. Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite gündeminde bulunan “Anayasa’nın 159 uncu Maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Toplantıya Gürçağ yanında CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.

Tasarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yönlendirmesi ile mevzuatın bir parçası olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir gereği olarak yaşama geçirilen Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) 21 Aralık 2017’de dolacak başvuru süresinin 2 yıl daha uzatılmasını içeriyor.

Tasarının genel gerekçesinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olduğunun kanıtlanması ve uluslararası kamuoyunda, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinde yaratılmak istenen olumsuz intibaının ortadan kaldırılması için başvuru süresinin iki yıl daha uzatılması büyük önem taşıdığı kaydediliyor.

Gerekçede, komisyonun çalışmalarını sürdürmesinin ülke açısından önemi de vurgulanıyor.