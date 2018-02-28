Tarım'da 'SU'ya hız verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında Su konusunda DSİ yetkilileri ile geniş katılımlı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya kısa süreliğine eşlik eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, DSİ ile süreci ileriye taşımak için çalışma temposunu yükselteceklerini söyledi.

Tünel çalışmaları, Güzelyurt bölgesinde planlanması tamamlanan gölet ve regülatör alanları ile akiferin iyileştirilmesine yönelik inceleme ve gözlemlerde bulunan TC DSİ ve Tarım Bakanlığı uzmanlarının bilgilendirme toplantısına katılan TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Tarım Müşaviri Nebi Çelik, Bakan Şahali’ye yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve bir rapor hazırlayarak gelinen aşamayı değerlendireceklerini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında yerel su kaynaklarının niteliğinin ve kapasitesinin düşmesinden dolayı halkın su konusunda beklentisinin hat safada olduğunu söyledi.

Üretim faaliyetinin devamı ve istikrarı açısından erişilebilir bir fiyatın tutturulmasının kaçınılmaz olduğunu da söyleyen Bakan Şahali, “nitelikli su ile üretim faaliyetinin bu ülkede çok uzun yıllardan sonra tekrardan başlayacak olması esastır. Dolayısıyla bunun avantajını yaşatmak gibi önümüzde bir hedef vardır” dedi.

Bakan Şahali “Suda KKTC tarafı olarak zaman israfına gidildi. Dolayısıyla sizlerin girişimlerinizle bunun biran önce telafi edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Üstümüze düşeni yapmak gibi vazifemiz olduğunun da farkındayız” dedi.

Geçtiğimiz gün DSİ yetkilileri ile projenin hangi aşamada olduğunu, hangi süreçlerden geçilmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmede bulunduklarını da söyleyen Bakan Şahali, “Gerekli kolaylaştırıcı çalışmaları yapmamız lazım ama aynı zamanda 2 Mart 2016 anlaşmasının taraflara verdiği ödevler de bakidir.O çerçeve içerisinde hareket etmek gibi yükümlülüğümüz vardır” diye konuştu.

Su konusunda yapılması gereken çalışmalarda Bakanlık ile DSİ yetkililerinin tempoyu yükselteceğini de vurgulayan Bakan Şahali, “Kendi insan kaynağımız ile DSİ’nin deneyimini ve kaynaklarını birleştirerek daha hızlı yol alma şansımız olacaktır” dedi.

Şahali, sadece teknik yönden değil mevzuat konusunda da yapılması gereken çok iş olduğuna değinerek, özellikle sulama suyunun kullanımı ile ilgili mevcut dağınıklık ve verimsizliğin en büyük sıkıntı olduğunu söyledi.

Bakan Şahali, yürütülecek teknik çalışmada ülkenin mevcut insan kaynağının maksimum düzeyde yer almasını hedeflediklerini belirtti.