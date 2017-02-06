Tarihi Kumarcılar Hanı yenilendi, içinde yeni bir mekân;

Zekai Altan

Tarihi dokular içerisinde hizmet veren her türlü mekanın konsepti çok önemli. İster yiyecek-içecek mekanı olsun isterse turistik eşya mekanı. Farketmez. Önemli olan bu tür mekanlarda ülkenin kültürünü yansıtacak konsept ve ürünlerin sunulması. Bu bir disiplin ve kültürün sürdürülmesi politikasıdır. Bu tür işletmelerin işletmecileri de önemlidir. Kumarcılar Hanı tarihi bir mekan. Uzun bir restorasyon sürecinden sonra yaşama kazandırıldı. İçerisinde küçük ölçekli işetmeler yerli ürürünlerini satıyorlar. Genelde el sanatı ürünleri. El işleri. Yiyecek içecek çok az. Bir tane restorant hizmet veriyor. MEKHAN adı ile.

KUMARCILAR HANINDA HUZURLU BİR LEZZET MEKANI

Kumarcılar Hanı’nın içerisinde Han’ın orta yerine serpiştirilmiş masalar ve üzerinde de şemsiyeler. Düzenli. Biraz da hareketli. Bir anda karşıma tanıdık simalar çıktı. Bir tanesi Gülşen hanım. Önceden başka bir mekanda çalışıyordu. Mutfakta oldukça başarılı ve çalışkan biri. Gülşen hanımı görünce sevindim. Bu tür mekanlarda oldukça tecrübeli. Personel çok sevecen. Güleryüzlü ve yardımsever. Açık alan dışında Han giriş kapısı tarafında üzeri kapalı kenar alanlar da vardır. Mutfak temiz ve hijyenik. Oturduğunuz dış alanın etrafında mükemmel bir manzara vardır. Yüksek iç mekan balkonları ve dükkanlar. Alış verişe gelenleri de izlersiniz. Tabii henüz yeni bir mekan. Fazla kalabalık yok. Zaman içerisinde gelişecektir. Turizmde ciddi bir hareketlilik başladığı zaman. Çok hoş bir mekan. Sakin ve gürültsüz.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı oldukça büyük. A la carte mönü kartı gibi. Kahvaltı, hamur işleri, ana yemekler, salatalar, burgerler ve börek çeşitleri. Mekanın konseptine uygun hızlı servis edilebilecek bir mönü planlaması. Bu tür mekanlarda uzun değil kısa süreli yemekler yenir.Bu mönü de buna uygun. Sipariş olarak Kıbrıs köftesi. Kıbrıs mutfağında bu köfteye aya köftesi de denir. Diğer siparişimiz de enginar dolma. Siparişler çok gecikmedi. Süratle geldi.Tabii mönü kartı biraz geniş. Mönüde dikkatimi çekti. Gözleme. Hellimli gözleme. Hamur işi yemeği. Mantı, pirohu ve sacta hellim ile birlikte. Hellimli gözlemeyi de tatmak isterdim ancak vaktim fazla olmadığı için tadamadım. Kıbrıs köftesi tabağında salata ve böğrülce birlikte servis edildi. Enginar tabağında pirinç pilavı, sarma ve soğan dolma ile birlikte. Köftelerin kızartması kıvamında. Burada benim tadamadığım bir de ızgara tavuk salatası. Mekhan’da dilerseniz kombo tavuk yemeğini de seçebilirsinz Sigara böreği, ızgara tavuk, et köfte, hellim, çips ve Kıbrıs köftesi birlikte. Tabii burada deniz ürünleri de sunulmaktadır. Damak tadınıza uygun yemekler mevcut. Bu hoş ve güzel mekanda bir öğle yemeği almanızı tavsiye ederim. Hamur işleri 10-20 TL arasında. Ana yemekler 15-45 TL arasında Kahvaltı 25 TL. Salatalar 20-23 TL. Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzik prgamları düzenlenmektedir.

TEL: 0548 865 65 46

ADRES: KUMARCILAR HANI-LEFKOŞA