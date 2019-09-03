Bugün gerçekleşen kültrel miras paylaşımı ile ilgili tiyatro sanatçısı ve yazar Yaşar Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “tarihi bir gün yaşadık” dedi ve ekledi: “Bir ayıbı, bir utancı gözyaşları içinde sevince dönüştürdük, 45 yıl sonra”

Yaşar Ersoy’un paylaşımı şöyle:

“Bugün tarihi bir gün yaşadık.45 yıl sonra bize ait olmayan sanat eserlerini ( resimleri) sahiplerine geç de olsa iade etmeyi başardık. Bir ayıbı, bir utancı gözyaşları içinde sevince dönüştürdük, 45 yıl sonra. İki liderin oluşturduğu İki Toplumlu Sanat Teknik Komitesi'nin uzun uğraşları sonucunda tablolar sahiplerine iade edildi. Hem trajedinin hem sevincin bir arada yaşandığı bir gündü bugün. Kıbrıs trajedisinin tümden sevince dönüşmesi için,acı gerçeğimizle yüzleşerek barış için mücadelemizi, yasamın her alanında, ada halkları olarak hep birlikte yükseltmeliyiz.”