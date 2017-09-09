‘Tarihi’ BAKIMSIZLIK!

Fehime ALASYA

Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı Mevlevi köyü içindeki tarihi zenginlikler, içler acısı durumda…

Mevlevi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Tansay Özen ile adım adım tarihi eserleri inceleyen YENİDÜZEN, içler acısı manzarayı gözler önüne serdi.

Kimisi koyunların otlatıldığı alan, kimisi çöplük olarak kullanılan bu tarihi yerler, kimi zaman da hayvan leşlerine ev sahipliği yapıyor.

Mevlevi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Tansay Özen, köyde yaşanan sorunlara değindi, köyü bu eserler ile yeniden canlandıracaklarını olan inancını paylaşarak çözüm önerileri sundu. Özen, bu çözüm önerileri için ise devlete yardım eli uzatması konusunda çağrıda bulundu.

Köyün, yıllarca Kıbrıs görüşmelerinin gölgesinde nasibini alan bir yerleşim alanı olduğunu ifade eden Özen, köyün tanınmadığından dert yandı.

Mevlevi köyünde bulunan antik mezarların ve tarihi kilisenin, günümüzde atıl vaziyette olduğunu dile getiren Özen, yetkililerden yardım bekliyor.

Bölgede bulunan 43 adet antik mezar ve Ayios Yeorgios Rigatis Manastır Kilisesi’ni tanıtan Özen, bu alanların yapılacak olan çalışmalarla özelde köye genelde ise Kıbrıs tarihine kazandırılacağını belirtti.

Kültürel mirasın korunması adına, bu alanların ilgili makamlar tarafından teker teker saptanarak, listelenmeleri gerektiğini anımsatan Özen, kurulan dernekle yola çıkarak, devlet desteği ile bunları hayata geçirme çabası içerisinde.

Köyün yaklaşık 3 kilometre uzağında, kayalık bir tepe üzerinde yer alan Ayios Yeorgios Rigatis Manastırı’nın restore edilip, turist rehberleri arasına alınabilineceğini anlatan Özen, manastırın alt kısmındaki vadi içerisinde bulunan asırlık çitlembik ağaçları olduğunu belirterek, bunun yanında suyu sürekli akan bir pınar ve su havuzu bulunduğunu anlatarak, bu alanın da piknik alanı olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Köydeki toplu taşıma ve spor aktivite alanlarının eksikliğine değinen Özen, gençlerin kırsal kesim arsalarına yerleşmesine karşın birçok altyapı sorunuyla boğuştuğunu anlattı.

Güzelyurt ana yolu üzerindeki bulunan Mevlevi köyü, Şahinler, Serhatköy, Akçay, Zümrütköy ve Kalkanlı gibi köylere komşu.

“Gençler toprağına sahip çıktı, biraz da devlet bize sahip çıksın”

Nüfusun yarısının yerli halk, yarısının da Türkiye göçmeni olduğunu anlatan Özen, köy ile ilgili genel bilgi paylaştı. Özen şunları ifade etti: “

Baf Kazası’ndan göçmen yerli halk, yarısı ise Türkiye’den 74 göçmenidir. Çocuklar Güzelyurt'taki okullara gider. Köy askeri bir köy, dört bir tarafı askeri hudutlarla çevrilidir. Ama giriş çıkışlarımızda hiçbir sıkıntımız yok.

Bu köy birçok kişi tarafından bilinmiyor. Tanınmıyoruz. Güzelyurt’a günde on taneden fazla otobüs geliyor. Bu bölgede asırlık çitlembik ağaçları, tarihi manastırımız, mağaralarımız ve mezarlıklar var. Sağlık ocağımız yok, bölge halkı genelde Cengiz Topel hastanesine gider.

Bu adada tek futbol sahası olmayan köyüz sanırım... Ocak ayında futbol sahası başlanması için bize arsa verildi.

En son beş yıl önce kırsal kesim arsası verildi. Bu kırsal kesim arsalarının halen daha yolu yoktur. Yazda toz toprak, kışta çamur derken durumları içler acısı. Halen daha bu sorun giderilmedi. Gençler buraya yerleşti, adeta sosyal konut bölgesi oldu. Sosyal konut bölgesi özellikle su sıkıntısı da yaşıyor. Altyapı düzensizliğinden dolayı zaman zaman su sıkıntısı yaşıyor.

Gençler toprağına sahip çıktı, biraz da devlet bize sahip çıksın. Bu asırlık çitlembik ağaçlarını düzenleyip güzel bir piknik alanı açmaya çalışıyoruz. Manastır, kilise, yer altı kilisesi ve mezarlar var. Bunların bakım, tadilat, restoresi için gereken önem verilmeli, burası özelde Mevlevi köyüne, genelde de ülke turizmine kazandırılmalı. Belediye de bize her konuda destek fakat buraya daha fazla sahip çıkabilir. Bize bu yerlerin iyileştirilmesi tadili için söz verdi, bekliyoruz.

Köy halkının işgücü, gençler dışarıda, ya da orta yaş ve üzeri narenciyede çalışıyor. Köye ulaşım yok, otobüs hiç yok, ya kendi ulaşımınız olmalı da ya otostop çekersiniz.”



Tarihi mezarlar, koruma altına alınmadı, çöplük olarak kullanılıyor.



Manastır altında bulunan alan, asırlık çitlembik ağaçları ile bir doğa harikası



Manastır altındaki alanda akan sudan hayvanlar faydalanıyor



Köyde bulunan mağara



Bölgede bulunan tarihi köprü



Manastırın alt kısmında bulunan tarihi mezar ve mağara