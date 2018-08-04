Taner Karabela Hamitköy’de

Son olarak, 2015-2016 sezonunun hemen başında geri dönüş transfer hakkını kullanarak Cihangir’e dönen oyuncu, söz konusu sezon tamamlandıktan sonra futbol oynamaktan vazgeçmiş ve lisansının boşa çıkmasını beklemişti. Gerekli sürenin dolmasıyla birlikte yeniden futbola dönmeye karar veren oyuncu, dün federasyon binasına giderek, eski kulübü Hamitköy’e imzayı attı. Taner Karabela, 2014-2015 sezonunu kiralık olarak Hamitköy’de geçirmişti.