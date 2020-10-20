Tanaydın’ın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi

Girne’de 18 Ekim’de satın almak maksadıyla gittiği evde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Erol Tanaydın’ın, otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



OTOPSİ İÇİN KAN VE DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Girne’de 17 Ekim’de evinde ölü olarak bulunan Collins Nkenna Nwaulu’nun (E-29) otopsisinde ise ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.