TAM BİR DRAM: 2 ÖLÜ, 11 YARALI!

YENİDÜZEN

İskele-Karpaz anayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında acı üstüne acı yaşandı, Elif Demir ve Asiye Çınar Talay feci şekilde yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yüreklere ateş düşüren trafik kazasının ardından ise tam bir dram çıktı.

Ziyamet köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, eşi ve çocuklarının yaralandığı haberini alan Asiye Çınar Talay, onları görmek için hastaneye giderken kaza yaparak, hayata veda etti.

Demir ve Talay’ın hayatını kaybetmesiyle ilk 3 ayda trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 5’e yükseldi.

Yakınları fenalık geçirdi…

Acı haberin ardından olay yerine gelen Talay ve Demir’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Aile yakınlarının feryatları, yürekleri dağladı.

İlk kaza… 3’ü çocuk, 9 yaralı

Ziyamet köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre; EP 748 ve MD 112 plakalı araçların çarpıştığı kazada, EP 748 sürücü Mustafa Yıldız, yolcular Derya Ateş, Döne Ateş, Hakan Yıldız, Metin Efe Yıldız, Enes Yıldız, MD 112 plakalı araç şoförü Ertan Talay, yolcuları Tanem Talay ve Cengiz Talay’ın yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların hepsi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Salon araç ile van araç çarpıştı: 2 ölü

Ölümlü trafik kazası ise, ilk kazadan kısa süre sonra meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, saat 15:20 sıralarında, Pamuklu – Kumyalı Anayolu 5-6 km’leri arasında yaşandı.

31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, yönetimindeki MF 883 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 54 yaşındaki Ali Demir yönetimindeki DP 473 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu MF 883 plakalı araç sürücüsü Asiye Çınar Talay ve DP 473 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü Ali Demir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Ali Polat kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.