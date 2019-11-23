‘Tahlilsiz’ Sağlık!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Girne Akçiçek’ten sonra tahlil sıkıntısı Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nde de patlak verdi. Başhekim Zafer Hıdıroğlu tahlillerin yapılmaması ile ilgili ‘teknik bir arıza’ açıklaması yaparken Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pazartesi itibariyle hiçbir hastanede tahlil ve ilaç sıkıntısı yaşanmayacağını savundu.

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Girne Akçiçek’ten hastanelerinin ardından tahlillerdeki sıkıntı Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nde de patlak verdi.

Cengiz Topel Hastanesi’nde, iki hafta kadar süredir tahlillerin yapılamadığını doğrulayan Cengiz Topel Hastanesi Başhekim’i Zafer Hıdıroğlu ‘teknik arıza’ya işaret ederken, Sağlık Bakanı Ali Pilli Pazartesi gününü işaret etti.

Bakan Pilli, son zamanlarda sıklıkla duyulan devlet hastaneleri tahlillerdeki aksamalar için, “Pazartesi itibariyle hiçbir hastanede tahlil ve ilaç sorunu yaşanmayacak” dedi.

Dr. Hıdıroğlu, hastanede bazı biyokimya tahlillerinin, makinenin arızalanması nedeniyle yapılamadığını söyleyerek, “Bazen bu gibi teknik arızalar yaşanabiliyor. İlgili firma ile görüştük. Geçici bir süreliğine, bu tahlillere ihtiyacı olan hastaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne aktardık” diye konuştu.

“Gelecek ay sağlıkta çok güzel gelişmeler yaşanacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli Cengiz Topel Hastanesi’ndeki aksama ile ilgili aynı yanıtı vererek, teknik hatanın giderileceğini söyledi. Pilli, ülkede hafta başı itibariyle ilaç ve tahlil sıkıntısı yaşanmayacağını ifade etti. “Devlet hastanelerinde bazı tahlillerin, özellikle trioidin yapılamadığı doğru… Ancak bu sıkıntımızı gideriyoruz. Cengiz Topel’deki hastalar, geçici olarak tahlillerini Lefkoşa’da yapıyor ve sonuçları internet üzerinden Lefke’ye aktarılıyor. Özellikle gelecek ay sağlıkta çok güzel gelişmeler yaşanacak” şeklinde konuştu.