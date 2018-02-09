“Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” çocuk seyirciyle buluşuyor

Bir çocuğun tabletiyle kurduğu ilişkinin anlatıldığı “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli tiyatro oyunu bu cumartesi Lefkoşa’da sahnelenecek.

Verilen bilgiye göre, Erdoğan Kavaz’ın kaleme aldığı, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali ve Pınar İnandım’ın rol aldığı çocuk oyunu perdelerini 10 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açacak.

Oyun, saat 11.00 ve 12.00’de ard arda sahnelenecek. Müzik ve görsellerle zenginleştirilen oyun hakkında bilgi almak veya rezervasyon yaptırmak isteyenler 0533 8494228 ve 0533 864 0662 numaralı telefonlara ulaşabilecek.

Oyun, 15 Şubat ve 17 Şubat’ta AKM’de aynı saatlerde sahnelenecek.