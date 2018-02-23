Suya yol haritası

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta yer alan görüşmede, Türkiye’den gelen suda bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni dönemin ülke için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Daha önceki dönemde Bakan Şahali ile birlikte belediyeleri ilgilendiren su dağıtım projesi ile ilgili görüşmeler yaptıklarını anımsatan Harmancı, bu süreçte su ile ilgili izlenecek yol haritasına ilişkin Bakandan bilgi almak istediklerini söyledi.

Harmancı, ziyaretinin bir diğer amacının da, atık su ve atık sudan elde ettikleri gübrenin tarımsal faaliyetlerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin zemini de belirlemek olduğunu söyledi.

ŞAHALİ

Bakan Şahali de konuşmasında, LTB ile yürütecekleri tüm çalışmaların, kamu menfaatini gözeterek ilerlemesi dileğinde bulundu.

Şahali, “Yaklaşık 22 ay önce benzer konuları görüşme amaçlı bu mekânda buluşmuştuk. Görebildiğim kadarıyla geride kalan süreçte çok fazla bir ilerleme sağlanmadı. Konulara bıraktığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Özellikle atık suyun yeniden kazanımı ve atık sudan geriye kalan çamurun faydalı amaçlar için değerlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Şahali, “Atık sudan geriye kalan çamur sorumluluğumuz altında bir bölgede toplanmaktadır. Çamur kullanıldığı zaman bir nimet, kullanılmadığı zaman da bir felaket. Dolayısıyla bu değeri üretime kazandırmak açısından arıtma çamuru ile ilgili çalışmayı biran önce başlatmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Bakan Şahali, su konusunda belirsizliğin ortada durduğunu yineledi. Şahali şu ifadeleri kullandı:

“Israrla 2 Mart 2016 tarihli uluslararası anlaşmaya atıf yaparak, su konusunu ele alacağımızı söylüyorum. Nedeni de 2 Mart 2016’da TC ve KKTC taraflarının imzaladığı anlaşma çerçevesinde sorumluluklar ve yapılması gereken işlerin yöntemi tarif edilmiştir. Dolayısıyla bizim bu konuda yeni bir arayışımız yoktur. Sadece geride kalan zaman zarfında KKTC tarafı olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda gereken isteklilikle hareket etmedik. Oluşan boşluktaki kayıp zamanı telafi etmek ve bundan sonraki süreçte toplumsal uzlaşıyı öngörerek, hükümet programına uygun bir biçimde anlaşma hükümlerini yerine getirerek, Kıbrıs Türk Halkının yararına sonuçlar doğurması konusunda gayretimiz sürecektir.”

Bakan Şahali, amaçlarının ülkeye gelen suyu hem evsel hem de tarımsal amaçlı olarak “satın alınabilir” bir fiyatla halkın kullanımına sunulması olduğunu vurguladı.

Şahali, “Hedefimiz; suyu kamu yararına sunmaktır. Belediyelerle birlikte suyun dağıtımı, kullanımı ve yeniden kazanımıyla ilgili yürütmemiz gereken çok fazla iş vardır. Bu noktada LTB’nin deneyimlerinden yararlanarak işbirliğimizi sürdüreceğiz ve sonuç odaklı çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.