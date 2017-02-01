Suudi Prens'in kuşlarının fotoğrafı, sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandı. Fotoğrafı yükleyen kullanıcı, "Uçaktaki şahinlerin fotoğrafını bir pilot arkadaşım gönderdi" diye not düştü.

Daily Mail, uçağın Katar Havayolları'na ait olduğu iddiasını ortaya attı ancak bu bilginin doğrulatılamadığını da ekledi.

Kuşların uçak içinde uçmamaları için kanatlarının ve gözlerinin bağlandığı görüldü.

Daily Mail, Arap ülkelerinde şahin ya da doğan gibi yırtıcı kuşların uçakla taşınmasının yaygın olduğunu hatırlatarak, Katar Havayolları'nın ekonomi sınıfında en fazla altı kuş taşınmasına izin verdiğini ve varış noktasına değişiklik gösteren ücretlerin 90 ila 500 sterlin arasında olduğunu belirtti.