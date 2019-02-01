SÜTTE YENİ DÜZENLEME

Sütte “büyük ölçekli” yerine, “küçük ve orta ölçekli işletmeler”e devlet desteği verilecek düzelemeye gidildi, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan çiğ inek sütündeki yeni destek primleri kimi üreticileri memnun etmedi.

Ayşe GÜLER

Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan çiğ inek sütündeki yeni maliyet destek primleri, üreticileri memnun etmedi.

Hayvan üreticileri, yeni düzenleme ile eski fiyatlara göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında gerileme yaşandığını savunarak, Tarım Bakanlığı’nı eleştirdi.

Öte yandan SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray yapılan düzenleme ile büyük ölçekli değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini vurguladı.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar ise hayvan üreticilerinin aldığı destek primini ‘iyi’ olarak değerlendirdi, şu anda süt ürünleri ihracatının durmuş olduğuna dikkat çekti.

Başlar, “Satamayacağımız bir ürünü alıp işleyemeyiz. Ödeyemeyeceğimiz bir sütü de alamayız” dedi.

YENİDÜZEN, ilgili taraflarla görüştü, sütteki yeni fiyatları irdeledi.

Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak, 30 Nisan’a kadar da belirtilen miktarlar ve koşullarda maliyet destek primi verilecek.

Soğuk çiğ inek sütü kategorisinde maliyet destek primi:

1 litre ile 2000 litre arasına 40 kuruş,

2001 litre ile 4000 litre arası için 18 kuruş,

4001 litre ile üzeri için 9 kuruş olarak kararlaştırıldı.

Daha önce 2 bin litreye kadar 2.56 TL olan soğuk inek sütü 2.40 TL’ye,

4 bin litreye kadar olan süt fiyatı 2.56 TL’den 2.18 TL’ye,

4 bin litre ve üzeri için fiyat ise 2.56 TL’den 2.09 TL’ye geriledi.

Kıbrıs Türk Süt Endüstri Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray:

“Büyük ölçekli değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklendi”

SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray, yapılan düzenleme ile büyük ölçekli değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini vurguladı.

Biray, üreticilerin ne kadar süt verdiğini ve alacakları destekleri de tek tek sıraladı, 16 Aralık-31 Aralık dönemindeki verileri paylaştı.

Kuruma, 2 bin litreye kadar 35 kişinin soğutulmuş inek sütü verdiğini, bu üreticilerin 40 kuruşluk en yüksek desteği alacağını belirten Biray, 78 litre ile 677 litreye kadar soğutulmuş süt veren 34 üretici bulunduğunu, 1 kişinin de bin 309 litre süt verdiğini kaydetti.

Biray yapılan düzenleme ile büyük ölçekli değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini vurguladı.

Biray, açık inek sütüne Ağustos’a kadar destek verileceğini, bu tarihten sonra sütün alınacağını ancak süte herhangi bir destek verilmeyeceğini dile getirerek, bunun da gıda güvenliği ve insan sağlığından kaynaklandığını kaydetti.

Ayrıca Biray, Hayvanlık Dairesi’nin soğuk süte geçmeleri için 332 üreticiye, 6 bin TL ile 12 bin TL ye kadar hibe yardımı yaptığını da hatırlattı.

Öte yandan ‘açık’ inek sütü veren 332 üretici bulunduğunu, bu kişilerin 2’sinin bir litre süt verdiğini aktaran Biray, 332 kişinin litre başına 30 kuruş destek alacağını söyledi.

Ayrıca, kuruma kayıtlı, soğuk inek veren 240 üretici olduğunu da ifade eden Biray, günde 25 litre ile 14-15 bin litreye kadar soğuk süt verildiğini dile getirdi.

Biray, 190 üreticinin 2 bin litre civarında soğuk inek sütü verdiğini söyleyerek, 40 kuruş destek alacağını ifade etti.

45 üreticinin de 2001-4000 litre süt verdiğini, 18 kuruş destek alacağını belirten Biray, 7 kişinin de 4 bin litre ve üzeri süt verdiğini, bunların 6 bin litresine kadar 9 kuruş destek alacağını kaydetti.

Hayvan üreticileri, yeni düzenleme ile eski fiyatlara göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında gerileme yaşandığını savundu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Süt fiyatlarında ortalama yüzde 15-20 oranındaki düşüş üreticiyi memnun etmedi”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir miktar iyileştirme yapılsa da süt fiyatlarıyla ilgili ortaya çıkan tablonun üreticileri memnun etmediğini söyledi.

Naimoğulları, “Bizi, yeniden eyleme zorluyorlar” diyerek, Tarım Bakanlığı’nın ‘tarım ve hayvancılığı küçültmeye’ çalıştığını savundu.

Yeni düzenleme ile süt fiyatlarında ortalama yüzde 15-20 oranında düşüş yapıldığını belirten Naimoğulları, söz konusu çalışmanın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Naimoğulları, geçmişte bakanlık ile yapılan protokole de atıfta bulunarak, “Üretici ülkenin durumunu biliyordu. Bu nedenle protokole onay verdik. Buna rağmen yem fiyatlarında düşüş olmadı” dedi.

Bütçenin hayat pahalılığı oranı kadar arttığını dile getiren Naimoğulları, buna rağmen Tarım bütçesinin artmadığını ifade etti.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar:

“Satamayacağımız bir ürünü alıp işleyemeyiz”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, hayvan üreticilerinin aldığı destek primini ‘iyi’ olarak değerlendirdi.

Başlar, geçmişe göre yeni fiyatlarda çok düşüş olmadığını ifade etti.

Şu anda süt ürünleri ihracatının durmuş durumda olduğunu dile getiren Başlar, “Satamayacağımız bir ürünü alıp işleyemeyiz. Ödeyemeyeceğimiz bir sütü de alamayız. Devlet çok ciddi şekilde bu konuda düşünmesi gerekiyor” dedi.

Başlar, Türkiye’deki soğuk sütün litresinin 1.70 TL olduğunu, burada ise imalatçıya 2.08 TL’ye ulaştığını söyleyerek, “Bu nedenle bizim rekabet etme şansımız yok” dedi.

Yalnızca hellim ve kaşar üretiminde 1 TL destek aldıklarını da aktaran Başlar, satılan ürünlerin karşılığında 4-5 aylık çek aldığını, bu durumun da bankalara yüzde 30-40 arasında faiz ödemelerine neden olduğunu dile getirdi.

Başlar, devletin süt ürünleri ihracatında kendi pazarını bularak, ürünleri istediği fiyata da satabileceğini sözlerine ekledi.

Açık çiğ inek sütü kategorisinde maliyet destek primi: -1 litre ile 1000 litre için 30 kuruş oldu,

2.42 TL’den 2.30 TL’ye düştü.

Soğutulmuş inek sütünün fiyatı:

2.46 TL’den 2.40 TL’ye geriledi.

YENİ DÜZENLEME NE İÇERİYOR?

Yeni düzenlemeye göre; soğuk çiğ inek sütü kategorisinde maliyet destek primi 1 litre ile 2000 litre arasına 40 kuruş, 2001 litre ile 4000 litre arası için 18 kuruş, 4001 litre ile üzeri için 9 kuruş olarak kararlaştırıldı.

Böylelikle dövizdeki yükseliş de dikkate alınarak hazırlanan ve daha önce 2 bin litreye kadar 2.56 TL olan soğuk inek sütü 2.40 TL’ye, 4 bin litreye kadar olan süt fiyatı 2.56 TL’den 2.18 TL’ye, 4 bin litre ve üzeri için fiyat ise 2.56 TL’den 2.09 TL’ye geriledi.

Açık çiğ inek sütü kategorisinde maliyet destek primi ise 1 litre ile 1000 litre için 30 kuruş oldu, 2.42 TL’den 2.30 TL’ye düştü.

Soğutulmuş inek sütünün fiyatı ise 2.46 TL’den 2.40 TL’ye geriledi.

Hayvan üreticileri, Tarım Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Birlik Başkanı Naimoğulları, sütün fiyatının aşağı çekilmesini eleştirerek bu zihniyetle üretim yapılamayacağını kaydetti.

Naimoğulları, toplam bütçenin yüzde 32 oranında artmasına rağmen tarıma ayrılan bütçenin bir kuruş yükseltilmemesini eleştirdi.

Bakan Şahali’nin hayvancının ve üreticinin temsilcisi olamayacağını ileri süren Naimoğulları, bundan sonraki süreçte her noktada sivil itaatsizliğe başvuracaklarını söyledi.

Bütçede para olmadığı gerekçesi ile 50’ye kadar hayvanı olan 2 bin küçükbaş hayvancının sistemden çıkarılmasını ve sıcak süt üretenlerin ise desteklenmeyeceği yönünde açıklama yapılmasını eleştiren Naimoğulları, Beyarmudu’ndaki birçok hayvancının Veteriner Dairesi’nden kayıtlarını sildiğini ve sütünü Güney Kıbrıs’a verdiğini belirtti.

Naimoğulları, yapılması gerekenin ülke içindeki piyasayı canlandırmak olduğunu vurguladı.

Naimoğulları, “Her tarım bakanı sütün fiyatını artırırken sayın Şahali üreticiyi terbiye etmek için sütün fiyatını aşağıya çekiyor destekleri aşağıya çekiyor tarihe geçecek bu zihniyetle bu üretim devam edemez bu yüzden biz bu olayı genel eyleme kadar götüreceğiz” dedi.

Üretici kesimine seslenen Naimoğulları, “Bu zihniyetle bu bütçe ile bizi bitirecekler. Bizi bitirmeden bizim onları bitirmemiz gerekir” dedi.

Naimoğulları’nın konuşmasının ardından bakanlığın kapısına siyah çelenk bırakıldı. (TAK)