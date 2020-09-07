Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinde temmuz ayının ilk devresinin ödenmemiş yüzde 65'lik kısmını ve ikinci devresinin yüzde 35'ini bugün ödedi.

Kurumdan verilen bilgiye göre, 1 - 15 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 830 üretici için toplam 17 milyon 33 bin 903 TL 78 kuruşluk çiğ süt bedelinin geriye kalan yüzde 65'lik (11 milyon 72 bin 37 TL 46 kuruş) kısmı, bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 838 üretici için toplam 17 milyon 508 bin 412 TL 50 kuruşluk çiğ süt bedellerin yüzde 35'i de bugün üreticilerin hesaplarına aktarılmak üzere bankaya yatırıldı.