Sürücünün test sonuçları bekleniyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde dikkatsiz ve süratli araç kullananması sonucu kaza yapan zanlı M.K.H.A., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Rifat Üzümcüler olayla ilgili bulguları aktardı.

Üzümcüler, 9 Mayıs tarihinde saat 16.00 raddelerinde zanlının yönetimindeki ZMD 928 plakalı salon aracı ile Capital Bank önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu o esnada yolun solunda park halinde bulunan NF 485 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpma sonucu öne doğu savrulan NF 485 plakalı araçta önünde park halinde bırakılan RC 941 plakalı aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Yolcu beyin kanaması geçirdi..

Polis memuru Üzümcüler, kaza sonucu yaralanan ZMD plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kamilla Juhanova ve Emafe Mugama kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste ilk yardım tedavisine mütakip Emafe Mugama ayni serviste, Kamilla Juhanova’nın ise beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu madde tesiri altında olduğu şüphesi olmasından ötürü idrar ve kan örneği alındığını, tahlil sonucunun beklendiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini yaralı olarak yoğun bakımda bulunan juhanova’nın hayati tehlikesi olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.