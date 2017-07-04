 “Süre doldu, yıkım yok”

Girne İnisiyatifi, Karaoğlanoğlu’nda Kaya Gruba ait tartışmalı otel inşaatındaki izinsiz yapılarla ilgili belediye ve söz konusu şirket arasında imzalanan protokolün süresinin dolduğunu açıkladı.

İnisiyatif adına açıklama yapan Birol Karaman, Temmuz ayına girilmesine rağmen Girne Belediyesi’nin, ‘imar planında kat artışı gerçekleşebileceği’ gerekçesiyle, protokol imzalayarak ertelediği ‘kaçak katların yıkımı’ ilgili hala işlem yapmadığını vurguladı.

Söz konusu firmanın ÇED raporunda taahhüt ettiklerinin de aksine kıyıları kazarak, dolgu yaptığını ifade eden Karaman, yasalara aykırı faaliyetler konusunda Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Çevre Dairesi ve diğer ilgili kurumlara yapılan şikayetlere rağmen konunun geçiştirildiğini kaydetti.

Karaman, geçtiğimiz hafta Ombudsman Emine Dizdarlı tarafından yayınlanan, Girne Belediyesi’nin eleştirdiği rapora da atıfta bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye çeşitli sorular da yönelten Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: Kaçak inşaatlar ve bu bölgedeki kaçak katlarla ilgili vurdumduymaz tavrınızı sürdürmeyi düşünüyor musunuz?

Girne-Çatalköy İmar Planı çıkana kadar kent sınırları içerisinde kaçak olarak inşa edilen tüm yapılar için çözüm yönteminiz Zeyko örneğinde olduğu gibi mal sahipleri ile protokol imzalamak mı olacak?

Kaçak olarak inşa ettiği yapıları yıkmayıp protokol imzalayarak ertelettiğiniz yıkım kararının hem toplumun adalet duygusunu zedelediğini hem de herkesin Girne’nin kurtuluşu olarak gördüğü imar planına daha başından kuşkuyla yaklaşılmasına sebep olduğunun farkında mısınız?

Bahse konu firmanın diğer hukuksuz faaliyetleri ile ilgili bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Yoksa firma sahibinin daha önce basına yansıyan açıklamalarında ifade ettiği gibi “durumu biliyorsunuz” ve idare etmeye devam mı edeceksiniz?

Basına yansıdığı şekliyle Temmuza kadar verdiğiniz süre dolduğuna ve imar planı da henüz çıkmadığına göre yıkımla ilgili girişimlerinizi şimdi başka bir tarihe mi erteleyeceksiniz?”