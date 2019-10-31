SÜRE DOLDU PROTOKOL YİNE YOK

KKTC Hükümeti “En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı” taahhüt etmişti. Bu takvim tamamlandı, protokole yönelik bir açıklama yapılmadı.



“İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” başlıklı geçici protokole göre, ekim ayı sonuna kadar “Belediyeler (Değişiklik) Yasası'nın Meclise sevk edilmesi”, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nın Meclise sevk edilmesi” gibi taahhütler de verilmişti.





YENİDÜZEN



“Ekonomik Protokol” Ekim ayı sonunda tamamlanacaktı, henüz ses çıkmadı. Maliye uzmanlarının üzerinde çalıştığı öğrenilen protokolün içeriği de toplumda tartışılmadı. Bir protokol daha bütçenin sonrasına kaldı.

20 Temmuz 2019’da TC ile KKTC hükümetleri arasında 5 aylık bir “geçici protokol” imzalandı.

KKTC Hükümeti bu geçici protokolde “En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı” taahhüt etmişti.

Takvim tamamlandı, ancak, protokole yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

En önemli taahhüt

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar’ın imza koyduğu ve o günlerde “750 milyon TL’lik kaynağın ilk diliminin serbest bırakıldığının açıklandığı” protokolün en önemli taahhüdü “2 yıllık yeni protokol” olmuştu.

İmza töreninde konuşan Başbakan Tatar, “protokolle birlikte 2020-2022 yıllarını kapsayan 2 yıllık yeni protokolün de Ekim ayına kadar hazırlanmasının taahhüt altına alındığını” açıklamıştı.

“Yaz aylarını çalışarak geçireceklerini” belirten Tatar, en geç 31 Ekim’de bütçe görüşmelerinden önce iki protokolün de imzalanmış olması gerektiğini vurgulamıştı.

O günlerde “2020-2022 yılları ile ilgili protokolün ayrı çalışılacağını” ifade eden Maliye Bakanı Amcaoğlu, söz konusu çalışmaların Ekim ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söylemişti.

‘Değerlendirmeler’ açıklanmadı



Yine Geçici Protokol’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyetlerinin Ekim ve Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir” maddesi öne çıkmıştı.

Bu değerlendirme toplantılarının ilki hakkında da bir açıklama yapılmadı.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na göre “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması taahhüt edilen 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifi 2019 yılı sonuna kadar taraflar arasında gerekli görüşmeler yapılarak sonuçlandırılır” maddesi karara bağlanmıştı.



‘Yerel Yönetim’ reformu da Meclis’e gidecekti



“İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” başlıklı geçici protokole göre, ekim ayı sonuna kadar “Belediyeler (Değişiklik) Yasası'nın Meclise sevk edilmesi”, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nın Meclise sevk edilmesi” gibi taahhütler de verilmişti.

Eylül ve Ekim aylarında tamamlanması yönünde imza atılan diğer dikkat çekici başlıklar şöyleydi:

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD kriterleri hedefiyle düzenlenmesi.

Turizm Teşviklendirme Esasları Tüzüğü'nün denetim ve kapsam açısından gözden geçirilip yenilenmesi.

Enerji Dairesi Yasası'nın yürürlüğe girmesi.

K.T. Liman İşçileri Şirketi imtiyazını kaldıracak yasanın yürürlüğe girmesi.

Ekim sonu teklif, Aralıkta final

İki ülke arasındaki mutabakata göre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması taahhüt edilen 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifi 2019 yılı sonuna kadar taraflar arasında gerekli görüşmeler yapılarak sonuçlandırılır” denmişti.