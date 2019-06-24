Sürat ve cep telefonu ilk sırada

Polis tarafından 17 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8 bin 15 araç sürücüsü kontrol edildi, 736’sında ileri işleme gidildi. Trafik suçları başında ilk sırayı sürat ve cep telefonu aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8 bin 15 araç sürücüsünün kontrol edildiği, bunların 736’sında ileri işleme gidildiği belirtildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 152’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 87’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 112’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 40’ı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 39’u trafik ışıklarına uymamak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 13’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 177’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.