Sürat teknesi ile kaçmaya çalıştılar

Kaplıca’da dün akşam Bangladeş uyruklu 11 kaçak tespit edildi. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, söz konusu kişiler dün akşam saat 22.15 sıralarında Kaplıca sahilinden sürat teknesi ile kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. 11 kişi ile birlikte onlara yardımcı olan Ö.Y. (E50) de tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.