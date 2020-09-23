Şüpheli yangın: Zurnacılar’ın karavanı yandı

Salamis Kamping alanında dün sabah olaylı gerçekleşen mühürleme işlemi ardından bu sabaha karşı alanda çıkan yangında Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın karavanının yanması ‘kundaklama’ şüphesi uyandırdı.

Salamis Kamping alanında dün sabah gerçekleşen mühürleme işlemi ardından bu sabaha karşı ise hareketli anlar yaşandı. Belediye tarafından dün sabah mühürlenen karavan alanında bazı karavanlar sabah karşı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan karavanlar içinde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın karavanının olması ise akıllarda ‘kundaklama’ şüphesi uyandırdı. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, Mustafa Zurnacılar’a ait karavan ve içerisindeki eşyalar tamamen yandı.

Mustafa Zurnacılar’ın yanında Hüseyin Akcansoy’a ait karavanın, ahşaptan mamul ek odaları ve içerisindeki eşyalar da tamamen yanarken, Mustafa Baysal ve İsmet Oktaçlı’ya ait karavanlar ise yangında kısmen zarar gördü.

Polis, açıklamasında şu ayrıntılara yer verdi:

“Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre gece saat 00:15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Kamp-Der Karavan alanı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten ötürü çıkan yangın sonucunda; Mustafa Zurnacılar’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile Hüseyin Akcansoy’a ait 73 numaralı karavan, ahşaptan mamul ek odalar ve içerisindeki eşyalar tamamen, Mustafa Baysal’a ait 24 numaralı prefabrik yapının kuzey istikametindeki 1 tonluk su deposu, su motoru ve su tesisatları tamamen, İsmet Oktaçlı’ya ait 74 numaralı karavan ise kısmen yanarak hasara uğramıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturmas devam etmektedir.

Neler yaşanmıştı?

Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis Kamping Alanı içerisinde bulunan karavanların mühürlenmesiyle ilgili dün sabahın erken saatlerinde girişim başlatmış, bölgeyi mühürlemişti.

Polis ve zabıtanın alana girmesine izin vermemekte direten kampçılar ve polis arasında arbede çıkmış, olaylar büyümüştü.

Çıkan arbede de fenalaşanlar olurken, polisi ve belediye görevlisini darp ettiği iddia edilen iki kişi de tutuklanmıştı.

Aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi olaylar esnasında yaralanarak ambulansla hastaneye sevk edilmiş, tansiyonun hiç düşmediği bölgede, dün sabah çok sayıda polis olay yerine sevk edilmişti.

Tüm bu olayların gölgesinde ortaya farklı trajediler de çıkmıştı.

Kamp alanında 92 yaşındaki ‘yatalak’ bir kadının yaşadığı ve bakıma muhtaç yaşlılar bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Fotograf DEVRİM DEMİR