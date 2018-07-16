Süperstar’lı Şov!

Pop müziğin Süperstar lakaplı dev ismi Ajda Pekkan, Kaya Palazzo Resort & Casino Girne’nin iskelesinde konser verdi. Kıbrıs’a hem tatil hem de konser için geldiğini söyleyen Pekkan, “Maalesef denize giremedim. Eylül’de Bodrum’da tatil yapmayı planlıyorum” dedi.

İkinci sahne kıyafetinin yırtıldığını söyleyen Süperstar’a gazeteciler nazar boncuğu takacaklarını söylediler. Çok sevdiği Tarkan’ın kız babası olmasını sevinçle karşıladı ve tebrik etti. Süperstar, geçtiğimiz günlerde açılan Skybar Kyrenia’ya da eğlenmeye gitti.

Beyrut geceleri

Kaya Palazzo Resort & Casino Girne bünyesinde kapılarını açan Beyrut'un efsane partileri ve şovlarıyla ünlü Skybar’ın, yeni gece kulübü SKY KYRENIA, hafta sonu programıyla konuklarıyla buluştu.

Kaya Palazzo Resort&Casino Girne’nin en önemli yeniliklerinden biri Ortadoğu’nun ünlü gece kulübü Skybar Beirut’un yeni markası SKY KYRENIA. 13 Temmuz Cuma akşamı kapılarını misafirlerine açtı. Sky Kyrenia, 400 kişilik kapasitesi ile Kıbrıs gece hayatının nabzını tutmaya başladı. Özellikle İstanbul eğlence hayatında 2000’li yılların başında moda olan havaya peçete atarak coşma görüntüleri Skybar Krenia’da geri döndü. 13 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşen açılış için Girne’ye gelen Skybar Beirut CEO’su Chafik Al Khazen, gece boyunca yerinde durmadı. Sık sık DJ kabinine çıkıp konuklarını ve ekibini coşturan Al Khazen, masaları dolaşıp dostlarını da eğlencesine ortak oldu.

Ara sıra misafirlerine ve barmenlere doğru peçete fırlatan ünlü eğlence gurusu, gecenin finalinde ekibi ve dansçıları ile birlikte peçete şovu yaparak hafızalarda unutulmaz bir geceye imza attı.