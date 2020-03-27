“Suistimal var, yayılma oldu”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, karantinaya alınmayan bir kişinin eşi ve çocuklarına temas ettiğini, test yapıldığını söyledi. ‘Çakmaktan bile bulaşan bir vaka’ olduğunu iddia eden Yeşilırmak, salgının Sipahi’den Yenierenköy’e, oradan Dipkarpaz’a yayıldığını ifade etti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak şöyle konuştu:

“Bu konuda ciddi tedbirler aldık, sürekli uyarı yaptık. Hükümet yetkililerini de sürekli uyardık ama çok ciddi suistimal var. Sahamızda polis, asker belediye çalışanlarımız var, bireysel özveri ile çalışıyoruz. Çok ciddi bir koordinasyon, planlama ve kurgulama eksikliği var.

Sokağa çıkma yasağı alınmasıyla her şey çözülmedi. Günlerdir uyumadık. Hala daha benimle temasa geçen bir sağlık bakanlığı yok. Ben kriz masası oluşturdum, vaklar yayılmaya devam ediyor. Dün test yaptık, 1 vaka üzerinden bölgeye yayımla oldu. Bu vakada da suistimal var. Karantinaya alınmadı, yayılma oldu. Bu hastanın kendisinin, eşi ve çocuklarının temas ettiği kişileri tepsi ettik, test yaptık. Çakmaktan bulaşan bir vaka bile var. O derece kötü bir durum. Eşi pozitifti, sigarasını yaktı ve vatandaş da bu çakmağı kullandı ve ona da test yaptık, oda bulaştı. Sipahi’den Yenierenköy’e, oradan da Dipkarpaz’a yayıldı. Biz bunun nasıl olduğunu tespit etmeye çalıştık.

“Zincirin bir yerde kırılması gerek”

“Bu süreçte 1 kez bile çağrılmadık, bize ilaçlama yöntemi yolu bilgisi verilmedi. Vaka görüldü hala bilgi veren olmadı. Sağlık bakanlığı bu süreç içinde pozitif çıkan vakaya kimle temas ettiğin soruyor, vaka söylüyor, o kişileri teste tabi tutuyor veya karantinaya alıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Yerel yönetimler toplumun mihenk taşı, sürecin içinde olmalılar.

Pozitif vakanın eşinin ve çocuklarının da pozitif olacağını düşündük ve temasta olduklarını bulduk. Şüphemde doğru çıktım.

İkinci bir dalga da olacak diye düşünüyorum. Eğer temasta olanlar da bulaştıysa, onların da temasları var. Bu işin önüne geçemeyeceğiz. Bu konuda acilen kriz masası oluşturulmalı. Dün Sıla Usar İncirli devreye girdi, bize önemli bilgiler verdi. Bu şekilde özveri ile çalışıyoruz. Bakanlık bu işe çok ciddi eğilmeli. Ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Bizi arasınlar, elimizden geleni yaparız. Ben bu sabah bir temas daha tespit ettim. Çok hızlı yayılan bir virüs. Çok enteresan temaslardan bulaştığını görüyoruz.

İtalya’da sağlık sistemi çöktü, bizde bu olmadan önüne geçmeliyiz. Yoksa sağlık sistemimiz çökecek, doktorlarımız kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak.

Acilen kriz masası oluşturulmalı. Her bölge için gönüllü vatandaş ve doktorlar oluşturulmalı. Ben bölgemde oluşturdum, bu zinciri nerede kırabilirsek kıralım çok önemli.

İlk temaslara, ilk haklıya testlerimizi bitirdik. Az önce birisi aradı, pozitif vaka olan evde çocuklarım vardı diyen 5 kişi çıktı. Bunlara da hemen test yapılmalı.

Bu şüpheliler eğer pozitif çıkarsa 2. halkaya geçmemiz gerek. Bu çok önemli.”

“Gelmeyen bazı vatandaşlarımızı polis zoru ile getirdik”

Dün bölgedeki pozitif vakalara temas eden bazı vatandaşların polis zoru ile test yapmaya götürüldüğünü ifade eden Yeşilırmak, “Pozitif çıkan vakalara duyarlı olalım, onları öcü gibi görmeyelim. Başka vatandaşları da korkutmadan paniğe sokmadan teması olması durumunda gelip söylemesini sağlayalım. Bunu engellemeyelim, polis zoru kullanmayalım.” dedi.

Halka da çağrıda bulunan Yeşilırmak, “Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın sokağa çıkmaması lazım. Lütfen vakaları soyutlamayalım, eleştirmeyelim hepimiz hasta olabiliriz. Bu dışlamayı yaparsak çok daha büyük felaket olacak.

Dün gelmeyen bazı vatandaşlarımızı polis zoru ile getirdik. Ve gelemeyenlerden biri de şüpheli vaka çıktı. Herkes duyarlı olmalı. Pozitif çıkan vakalara duyarlı olalım, onları öcü gibi görmeyelim. Başka vatandaşları da korkutmadan paniğe sokmadan teması olması durumunda gelip söylemesini sağlayalım. Bunu engellemeyelim, polis zoru kullanmayalım. Aile ziyaretleri, komşuluk ilişkileri bir kenara alsınlar. Sosyal medya üzerinden görüşün. Halk bu ziyaretleri durdurursa yayılmayı engelleriz.” şeklinde konuştu.