Suçlamaları kabul etti, cezaevine gönderildi

Bafra’da öz kardeşinin 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz suçundan yakalanan 36 yaşındaki astsubay F.B., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. F.B yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Zanlı, tutukluluk süresi dolmadan bugün saat 16.00 sıralarında İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul eden zanlı, 12 yaşındaki çocukla ilişkiye girdiğini kabul etti.

Mahkeme, zanlının ileride yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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