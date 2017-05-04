“Suç” filmi için 45,000 TL'lik katkı

27 Nisan Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'e "Suç" isimli filmin giderleri için 'TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi" kapsamında 45,000 TL’lik katkı yapılmasına ilişkin karar alındı.

Kararda filmin birçok gideri için yapılacak olan harcamalar için yapılan 45 bin TL’lik katkının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi 2017 Mali Yılı Bütçesi kaleminden karşılanacağı belirtildi.

Resmi gazeteden yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'in, "Suç" isimli sinema film projesinin yapım öncesi giderleri, yapım ekibi, kamera malzemesi, kamera ekibi, ışık malzemesi, ışık ekibi, ses ekibi, ses malzemesi, set ekibi, set malzemesi, yemek giderleri, seyahat ve konaklama giderleri, film laboratuvar işlemleri, animasyon ve efekt işleri, müzik, kostüm, nakliye yol giderleri, video montaj, ses stüdyosu ve dublaj giderleri için yapılacak harcamalara katkı sağlamak için gereksinim duyulan 45,000 TL'nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi 2017 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 'TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi" 08-09-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılamasına karar verdi.