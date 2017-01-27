İnşaat Taşeronları Birliği sektördeki ‘tehlike’ye dikkat çekti

İnşaat Taşeronlar Birliği, inşaat sektöründeki gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığına işaret etti.

Taşeronlar, çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan yapılaşmanın arz talep dengesi ile oluşuyormuş gibi görünse de, tam aksine birilerinin hızlı para kazanma hırsı ile karışık ihtiyaç fazlası yatırıma dönüştüğüne vurgu yaptı.

“Yıllık konut ihtiyacımızın üç katı…”

Başkan Osman Amca imzalı Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği açıklaması şöyle:

“Yıllık konut ihtiyacımızın üç katına çıkan yapılaşma çok kısa bir süre sonra tıpkı 2006-2007 yıllarındaki gibi herkesin inşaat yaptığı ve herkesin sektörden nemalanmaya çalıştığı tarafımızdan gözlemlenmektedir.

Ayni sonu yaşamamak için ciddi tedbirler almalıyız. Ülke yıllık konut ihtiyacı 800 hane civarındadır. Son üç yılda 6500’ün üzerinde konut yapılmıştır. Bu da üç kat oranındaki bir artışı göstermektedir. Tıpkı o yıllardaki gibi yüzlerce müteahhidin, binlerce taşeronun bir anda daralmadan batmalarını yakın bir gelecekte yaşayacağımızı göstermektedir.

Sektörden nemalanan gerçek inşaatçılar, taşeron olsun, müteahhit olsun, işin bedelini biliyor. Ayakta kalmak için tüm bilgisini, becerisini, malını mülkünü ortaya koyarak hayatta kalmaya çalışacaktır.”

“Şu anda inşaatları kimlerin yaptığı belli değil”

“Şu anda inşaatları kimlerin yaptığı belli değil. İşte tehlike burada..!! Devlet alması gereken harçları alamıyor, gerçek inşaatçı alması gereken işi alamıyor. Kısacası ortada birileri bir şeyler yapıp pastayı alıp götürüyor. Yarın en küçük bir gerileme veya duraklama 2006’dan daha ağır kendini gösterecektir. Bu sefer sektörde taş taş üstünde kalmayacak.

İnşaat sektöründen nemalanan, ekmeğini, geleceğini inşaat sektöründe arayan her kesim oturup düşünmeli. Bunca inşaat yapılıyor. Bunları kimler nasıl yapıyor. Ülkenin beş yılda yapacağı inşaatları belli birkaç kişi yapıyorsa, geriye kalanlar ne yapacak.”

“En az on yıl sürecek bir yıkım yaşayabiliriz…”

“2015 yılında yaptığımız inşaat çalıştayındaki notları ortaya çıkarıp çok acil önlem almazsak, Güney Kıbrıs gibi en az on yıl sürecek bir yıkım yaşayabiliriz. 2013 yılında İnşaat Müteahhitleri, İnşaat Taşeronları Birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi birlikte çok ciddi bir inşaat çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştay, hem bilimsel açıdan, hem de teknik açıdan istenilen amaca ulaşmıştı. Ancak uygulama aşamasında, her zamanki gibi yetersiz kaldık.

2015 çalıştayı Ulaştırma Bakanlığına bağlı İnşaat Encümeni tarafından organize edildi. Çalıştayda o kadar güzel çözümler üretildi ki, hem günü kurtaran, hem de geleceğe dönük projeler ortaya kondu. Ama yine ayni sıkıntı.. İcraat yok. İş icraata geldi mi kimse elini taşın altına koymuyor. Teorik olarak mükemmeliz. Herkes her şeyin en iyisini bildiğini zannediyor. Uygulamaya geldiğinde de herkes ortadan kayboluyor. Ne bizim ne de hükümetin ortadan kaybolma şansımız yoktur. İki çalıştayın da sonuçlarını toparlayarak işe koyulabiliriz. Hatalarımızdan ders çıkarmazsak kimse gözümüzün yaşına bakmaz”.