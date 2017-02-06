Liberal Federalizm, GÜKAD ve Khora Yayınları’nın ortak etkinliğiyle yarın tanıtılacak



“Liberal Federalizm – Bir Hegemonya Aracı Olarak Birleşik Kıbrıs Federasyonu Projesi”, GÜKAD ve KHORA Yayınları’nın ortak etkinliği ile Güzelyurt’ta (Omorfo) tanıtılacak.



Khora’dan yapılan açıklamaya göre, tanıtım ve panel şeklinde gerçekleşecek etkinlikte konuşmacı olarak, kitabın yazarı Gazeteci / Akademisyen Dr. Nikolas Stelya, Doç. Dr. İlksoy Aslım (Akademisyen), Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Üyesi) ve Reşat Kansoy (GÜKAD Üyesi) yer alacak.



Yarın akşam, saat 19.30 'da GÜKAD lokalinde gerçekleşecek panelin moderatörlüğünü ise Khora Yayınları’ndan Mustafa Keleşzade yapacak.



KİTAP HAKKINDA



Açıklamada kitap hakkında ise şu bilgiler verildi:“Khora Yayınları’nın 52., Yazar Nikolas Stelya’nın Türkçe yayınlanan 4. kitabı olan Liberal Federalizm, bugüne kadar birbirini tekrarlayarak ilerleyen müzakerelerin mantığının aykırı sorularla incelenmesine zemin sunan bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Dr. Nikolaos Stelya, bu kısa ama çarpıcı çalışmasında Kıbrıs sorununa çözüm aramak yönünde ilerletilen müzakerelerin iki dönemini karşılaştırmalı bir analize tabi tutuyor.”