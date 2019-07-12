Spikerlik Kurslarının yerini bireysel Medya Koçu aldı!

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Spikerlik, çağımızın gözde mesleklerinden. Ancak bu konuda kendisini yetiştirmek isteyen pek çok spiker adayı, bu eğitimi nereden ve ne şekilde almalıyım diye bir araştırma içerisine giriyor.

Spikerlik mesleğinin; kişisel yetenekle beraber ciddi bir eğitim ve düzenli stüdyo pratiği ile başarılabildiği bir gerçek. Tabi bu konuda size yardımcı olabilecek kişilerin de sizi doğru yönlendirmesi ve eğitmesi gerekiyor.

Kısa bir araştırma yapıldığında ise artık bu eğitimlerin, kurslarda grup halinde alınmasının türlü dezavantajları olduğu anlaşılıyor.

Çünkü, piyasada verilen spikerlik - sunuculuk kurslarının çeşitli beklentide ve seviyede olan kişilerin bir arada olması ayrıca sınıfların yoğunluğu nedeni ile pratiğe yeterli zaman kalmaması ve farklı konularda eğitim bekleyen kişilerin tek müfredat üzerinden eğitim alması başarıyı ciddi bir şekilde düşürüyor.

Spikerlik kursu yerine bireysel Medya Koçluğu!

"Spiker - Sunucu Fabrikatörü " diye anılan Hakan Öztürk bugüne kadar yüzlerce spiker ve sunucunun eğitmeni ve bu kişileri sektöre kazandıran kişi olarak biliniyor.

25 yıldır sektörde olan Hakan Öztürk, Spikerlik Sunuculuk Eğitimi almak isteyenlere artık farklı bir sistem uyguluyor.

Son yıllarda klasik eğitim sisteminin, kursiyerlere yeterli verimi sağlamadığını fark eden Öztürk, Medya Koçluğu sistemini geliştirerek Türkiye'nin ilk ve Tek Medya Koçu olarak hizmet vermeye başladı.

Klasik spikerlik kurslarında onlarca öğrencinin bir arada, aynı programla eğitim görmeye çalıştığını ifade eden Hakan Öztürk, bunun yeterli verimi sağlamadığını düşünüyor.

Kurslarda kalabalık sebebi ile pratiğe yeterli zaman ayrılamadığını savunan Medya Koçu "Herkesin kabiliyeti, isteği farklı ama aynı sınıfta, aynı eğitimi almak zorunda kalıyorlar bu da onların başarısını düşürüyor" diyerek durumu özetliyor.

Bireysel Medya Koçluğu sistemi ile piyasaya pek çok yeni spiker kazandıran Hakan Öztürk, "Spikerlik kurslarında bir gün içinde bir adaya kalabalık nedeni ile ancak 10 dakika stüdyoda pratik zamanı kalıyor. Ama biz her bir kişi ile saatlerce stüdyoda uygulama ve pratik yapıyoruz. Esas önemlisi ise kişinin kabiliyeti, isteği ve zamanına göre bir sistem uyguladığımız için çok hızlı hedefe ulaşabiliyoruz" diyor.

Aynı zamanda öğrencilerinin istihdamı konusunda da bire bir ilgilenen Hakan Öztürk, Spikerlik Eğitimi konusunda Türkiye’de bir numaralı yerini korumaya devam ediyor.

Bu konuda web sitesi https://www.medyakocu.com dan doğrudan bilgilenebilirsiniz.