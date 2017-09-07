‘Sözleşmeli Doktor’ istihdamı

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, ‘sözleşmeli’ Kardiyoloji Uzmanı ve Radyoloji Uzmanı istihdam etti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış ve Radyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Erbilen sözleşmeli statüde istihdam edildi.

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış ve Radyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Erbilen’in 1 yıl süreyle istihdam edilmesine karar verdi.

İstihdam edilen doktorlar, değiştirilmiş şekli ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 7. Maddesinin 2. Fıkrası ile 47/2010 sayılı Kamu çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 6. Maddesinin 2 fıkrası uyarınca istihdam edilecek, gerekli ödemeler de Sağlık Bakanlığı, ‘Sözleşmeli Personelin Ücretleri’ kaleminden karşılanacak.