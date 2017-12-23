“Soytarılar Okulu” çocuklarla buluştu

“Soytarılar Okulu” adlı çocuk oyunu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çocuk seyircileriyle buluştu.



Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen küçük seyircilere LTB Başkanı tarafından yeni yıl hediyeleri dağıtıldı.



Alman yazar Friedrich Karl Waechter’in yazdığı ve Yücel Erten’in çevirdiği oyunu Hatice Tezcan yönetti.





Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Limasol Sosyal Sorumluluk Co’nun işbirliğiyle sahnelediği “Soytarılar Okulu” çocuk oyunu, yeni yılda da seyirciyle buluşmaya devam edecek.