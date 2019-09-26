"Soyer'in dürüst ve cesur tutumunu selamlıyoruz"

AKEL yaptığı açıklamayla, Maraş bölgesi hakkında EVKAF’ın iddialarının zemininin olmadığını yaptığı dürüst ve cesur açıklamalarla ve kamuoyuyla da paylaştığı belgelerle ortaya koyan CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer’in tutumunu selamladı. AKEL tarafından yapılan açıklamada, Maraş’ın sahibi olduğu iddia edilen Abdullah Paşa Vakfı’nın 1935 yılında tazminat ödenerek kapandığını kanıtlayan belgeleri de sunan Soyer’in bu konuda bugün Vakıflar İdaresi’nin ve Müdürü’nün televizyon reklamları ve reklam tabelalarıyla yaptığı kaba propagandayla ne Vakıflar’ın Maraş’taki olgusunun, ne de tarihsel gerçeğin savunulamayacağını açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

AKEL açıklamasında, Özersay- Tatar ikilisinin Mağusa’nın kapalı kentine yönelik planlarının önüne geçilmesi mücadelesinde ilerici Kıbrıslıtürklerin de var olduklarını Ferdi Sabit Soyer’in ortaya koyduğu dürüst ve cesur tutumla herkese gösterdiğini belirtti.



Ayrıca Kıbrıs Türk toplumunu Ankara’nın bir maşası ve iradesi olmayan bir kitle gibi göstermek isteyenlere de Soyer’in bu tutumuyla net bir cevap verdiğini vurguladığı açıklamasında AKEL, Kıbrıs Türk toplumunun varlığını, özgür ve birleşik bir Kıbrıs’a ulaşma perspektifini savunmak için Kıbrıslı Türk ilerici güçlerin çok zor koşullarda çetin mücadeleler verdiklerini vurguladı.

